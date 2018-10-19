الشرطة العراقية تعتقل متهمًا ألقى قنبلة يدوية غربي بغداد

أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن قوة من الشرطة اعتقلت متهمًا ألقى قنبلة يدوية على دار سكنية جنوب غربي بغداد.



وقال المصدر - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" - إن "قوة الشرطة اعتقلت متهمًا ألقى قنبلة يدوية على منزل سكني في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمنزل دون وقوع أي إصابات بشرية".



وأضاف المصدر أنه تم نقل المتهم إلى مركز أمني للتحقيق معه.



يذكر أن القوات الأمنية في بغداد وباقي المحافظات تواصل عمليات ملاحقة من يحاول المساس بأمن المواطنين، حيث تمكنت من إلقاء القبض على العديد منهم وإحالتهم للقضاء.