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أخبار البلد

مدير مركز المرأة للإرشاد يكشف أسباب ومصادر العنف ضد السيدات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
أمل مجدى
قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هناك أسبابا عديدة للعنف ضد المرأة، أهمها الثقافة والتربية بأن الولد أرقى مرتبة من البنت، وحتى التعليم، يفضّل الوالدان أن يكون الأفضل للولد، حيث يصعب عليهما الموافقة على التحاق بناتهما بكليات أحسن في محافظات أخرى، ويوافقان للأولاد.

وأضاف فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك بعض الوظائف لا يزال عدد السيدات بها قليلا، مثل القضاء، فعددهن 66 قاضية، مقابل 6 آلاف قاضٍ.

وتابع أن معظم حالات العنف ضد المرأة؛ تكون من الزوج، وأيضا ختان الإناث الذي تعدت نسبته 93% للأعمار بين 15 و45 سنة، وفقًا للإحصائيات الأخيرة، فضلا عن التحرش إحدى مظاهر العنف التي زادت نسبتها وفقًا للإحصائيات.

وأكد أن المعالجة يجب أن تكون بقانون موحد لمناهضة العنف وقانون لحماية الشهود، مع تفعيل نص المادة 56 من الدستور والماده 11 التى تنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد العنف وإنشاء مفوضية ضد العنف.

وتابع أن التوعية والاعلام- خاصة المنتجين العرب- لها دور بتضمين القضايا التي تخص المرأة، وحتى الأغانى، فكلنا نتذكر أغنية سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسنى "البنت زى الولد" التى ناقشت قضية المساواة بطريقة جميلة.
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