هدى زكريا: الشائعات تهاجم مصر منذ فجر التاريخ

قالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن هناك العديد من الشائعات التي تهدف لهدم الدولة المصرية، بعد أن فشل أعداء البلاد في تفكيك مصر عسكريا، فبدأوا في محاولة لتفكيكه ثقافيا.



وأوضحت هدي خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن مصر تتعرض للشائعات من أعدائها منذ فجر التاريخ، فقد حاول التتار هدم الروح المعنوية والعزيمة الخاصة بقطز؛ من خلال الرسل التي بعثت له، مؤكدا أن مصر أثبتت في كل زمان أنها قادرة على الاتحاد ومواجهة الشائعات.



وأشارت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلي أن العدو الصهيوني تعمد إبقاء بعض ضحايا مذبحة دير ياسين؛ كي تضعف من الروح المعنوية للفلسطينيين والجيوش العربية.