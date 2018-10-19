تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان مسكون في عيد هالوين

تفتتح خلال أيام في سينما "متروبوليس" في الأشرفية، الدورة الثالثة من مهرجان "مسكون"، أول مهرجان في المنطقة العربية متخصص في أفلام الرعب والفانتازيا والإثارة (الثريلر) والحركة (الأكشن) والخيال العلمي.



وتتميز النسخة الثالثة من المهرجان، التي شاء المنظمون إطلاقها في يوم عيد "هالوين"، بحضور لبنانيّ وعربيّ متزايد يعكس تنامي الاهتمام بهذا النوع من الأفلام في المنطقة.



ويستضيف المهرجان عددًا من مخرجي الأفلام المعروضة وممثليها ومنتجيها، يُحييون ورش عمل متخصصة للعاملين في حقل السينما.



ويشارك عدد منهم، وبينهم مديرو مهرجانات أو مسؤولون فنيّون فيها، ضمن لجنة تحكيم مسابقة "مسكون" للأفلام القصيرة.



وتنظّم "أبوط برودكشنز"(Abbout Productions) المهرجان للسنة الثالثة تواليًا بالتعاون مع جمعية متروبوليس (Metropolis Association) والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة- جامعة البلمند ALBA)) وموقع "سينموز" Cinemoz الالكتروني.



ويُفتَتَح "مسكون" بفيلم The Guilty (العنوان الأصلي: Den skyldige) للدانماركي غوستاف مولر، وهو حصل على جائزة الجمهور في مهرجانَي صندانس وروتردام السينمائيين.