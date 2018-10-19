التعادل الايجابي يحسم الشوط الاول بين انبي والداخلية

انهى فريق انبي الشوط الاول الذي يجمعه بمنافسه الداخلية بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي تقام بينهما على استاد بتروسبورت في اطار الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الممتاز.



واستطاع فريق الداخلية ان يباغت الفريق البترولي بهدف مبكر عن طريق حسين رجب بعد مرور 5 دقائق فقط من صافرة البداية.



وتمكن فريق انبي من ادراك التعادل بالدقيقة 36 عن طريق حمدي فتحي.

