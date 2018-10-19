ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التعادل الايجابي يحسم الشوط الاول بين انبي والداخلية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
نور عادل
انهى فريق انبي الشوط الاول الذي يجمعه بمنافسه الداخلية بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي تقام بينهما على استاد بتروسبورت في اطار الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الممتاز.

واستطاع فريق الداخلية ان يباغت الفريق البترولي بهدف مبكر عن طريق حسين رجب بعد مرور 5 دقائق فقط من صافرة البداية.

وتمكن فريق انبي من ادراك التعادل بالدقيقة 36 عن طريق حمدي فتحي.
loading...

ترشيحاتنا

مهارات أبناء زيدان ورونالدو ومارسيلو.. هذا الشبل من ذاك الأسد.. صور

البنك المركزي يخفض حجم طباعة عملة الـ200 جنيه لـ 279.2 مليارا في يوليو الماضي

صديق مقرب يلمح لزواج عمرو دياب ودينا الشربيني

منذ متى بدأت علاقة دينا الشربيني بـ عمرو دياب

توفيق عكاشة: حروب الجيل الرابع أنهكت مصر اقتصاديا

شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

الأمم المتحدة: جوتيريش يريد محاسبة المسئولين عن اختفاء خاشقجي

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

قصة عروس دخلت في غيبوبة ثاني أيام شهر عسلها داخل جيم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

فيديو

المعجبة الأسترالية عن عناق الأمير هاري: فرصة نادرة وانتهزتها.. فيديو
مراحل تصنيع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في سيماف.. فيديو
شاهد.. آثار دمار خلفها مصنع للألعاب النارية في روسيا
سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير
أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟