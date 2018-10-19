المعجبة الأسترالية عن عناق الأمير هاري: فرصة نادرة وانتهزتها.. فيديو

أجرت قناة «BBC»، لقاءً، مع الفتاة التي عانقت الأمير هاري، حينما كان يزور- مع زوجته ميجان ماركل- مدينة ملبورن الأسترالية.



وأشارت الفتاة باكية، إلى أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق، أن يخرق الأمير هارى البرتوكول الرسمي للزيارة؛ لعناقها وسط الجماهير.



وأكملت: "لقد أحببت هذه العائلة منذ كنت فى الثامنة، وأتابعها في جميع أنحاء العالم.. كانت فرصة نادرة وانتهزتها".



وبينما كان الآلاف يصطفون في شوارع الحدائق النباتية في ملبورن لتحية الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، حصلت المعجبة "إنديا براون"، 19 عاما، على لحظة تاريخية في حياتها، إذ عانقها الأمير هاري؛ محطما البروتوكول الذي يمنع ذلك.