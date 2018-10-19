ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المعجبة الأسترالية عن عناق الأمير هاري: فرصة نادرة وانتهزتها.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:20 م
الأمير هارى يعانق
الأمير هارى يعانق المعجبة الروسية
حمزة شعيب
أجرت قناة «BBC»، لقاءً، مع الفتاة التي عانقت الأمير هاري، حينما كان يزور- مع زوجته ميجان ماركل- مدينة ملبورن الأسترالية.

وأشارت الفتاة باكية، إلى أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق، أن يخرق الأمير هارى البرتوكول الرسمي للزيارة؛ لعناقها وسط الجماهير.

وأكملت: "لقد أحببت هذه العائلة منذ كنت فى الثامنة، وأتابعها في جميع أنحاء العالم.. كانت فرصة نادرة وانتهزتها".

وبينما كان الآلاف يصطفون في شوارع الحدائق النباتية في ملبورن لتحية الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، حصلت المعجبة "إنديا براون"، 19 عاما، على لحظة تاريخية في حياتها، إذ عانقها الأمير هاري؛ محطما البروتوكول الذي يمنع ذلك.
loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

ترامب يكشف حقيقة استماع وزير خارجيته تسجيلات صوتية خاصة بخاشقجي

مقدم بلاغ الختان بقنا: ما فعلته زوجتي ببناتى جريمة

ترامب يعلن موعد كشف غموض قضية خاشقجي

الأرصاد: توقعات بسقوط الأمطار غدا.. والحرارة في القاهرة 32 درجة

صديق مقرب يلمح لزواج عمرو دياب ودينا الشربيني

توفيق عكاشة ينفعل على فريق الإعداد بسبب السندوتشات

عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

مراحل تصنيع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في سيماف.. فيديو

قصة عروس دخلت في غيبوبة ثاني أيام شهر عسلها داخل جيم.. صور

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته
وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات
مصطفى بكري: قناة الجزيرة تواصل الحملة الممنهجة على السعودية
مصر الأولى إفريقيا في الإصابة بالسمنة والـ 14 عالميا.. فيديو
رئيس سيماف يوضح معنى شعار سكك حديد مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟