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رئيس سيماف يوضح معنى شعار سكك حديد مصر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس عبد الرحمن حسين رئيس مجلس إدارة سيماف التابع للشركة العربية للتصنيع، أن شعار سكك حديد مصر "س ح م" وهو الحروف الأولى من اسم الهيئة ككل، يعنى الاصاله، مشيرا إلى أن الشعار عالمى وعرف مع بداية السكة الحديد فى مصر.

واكد عبد الرحمن حسين خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامى حمدى رزق، ان كل جيل يعمل بمصنع سيماف يشرح للأجيال التى تليه تاريخ صناعة سكك حديد مصر.

وأوضح حسين أنه تم افتتاح مصنع السكة الحديد عام 1955، وتم بدء إعادة تأهيل المصنع عام 2004 بعد شرائه من قبل شركة الهيئة العربية للتصنيع.
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رئيس سيماف يوضح معنى شعار سكك حديد مصر

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