زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، عدة صور لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها تتجول داخل مدينة أسوان، وتتفاعل مع الحفلات والرقصات النوبية، كما التقطت الصور داخل معبد أبو سمبل.



وعلى الرغم من تواجد زينة عاشور في مصر خلال هذه الفترة؛ إلا أنها تجاهلت لقاء زوجها عمرو دياب، بسبب الخلاف الممتد بينهما قبل فترة طويلة، بسبب علاقة الأخير مع الفنانة دينا الشربيني، وتردد أخبار حول زواجه منها.



وجاءت زيارة زينة عاشور إلى مصر، بعد فترة طويلة من غيابها عنها، إذ كانت تنتقل خلال الفترة الماضية بين دول أوروبا وأمريكا، مع أبنائها الثلاثة «عبدالله، وكنزي، وجنا»، وذلك بعدما تركت منزل الزوجية الذي كانت تعيش فيه مع عمرو دياب في مصر؛ بسبب الخلاف السابق ذكره.