محافظة القاهرة تكشر عن أنيابها للعقارات المخالفة..عبد العال يشدد على الإزالة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم..ويؤكد : رصد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتلاعب بالمواطنين وأرواحهم

محافظ القاهرة:

لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها

دعم كامل لرؤساء الأحياء وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة

أناشد المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من سلامة وقانونية الوحدات قبل شرائها









جدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة وخاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته.





وأكد عبد العال أنه لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، مطالبهم باليقظة لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائيا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.





وفى سياق متصل تمكنت أجهزة حى عابدين من تنفيذ إزالة فورية للطوابق الخمسة المخالفة بالعقار الكائن بـ 21 حارة علم الدين، حيث خالفت صاحبة العقار رخصة البناء التى حصلت عليها ببناء دور أرضى ودور أول فقط فوق الارضى.





وأكد اللواء محمد أنيس رئيس حى عابدين أنه تم شن حملة مكبرة من إدارات الحى بالتنسيق مع قوات الأمن وقسم الشرطة وشرطة المرافق مدعمة بلوادر ومعدات وعمال مقاول الحى لتنفيذ أعمال الإزالة لعدد خمسة أدوار مخالفة تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة لرخصة البناء رقم 13 لسنة 2012 الصادرة للعقار، حيث تم عمل قرار إيقاف أعمال مخالفة وقام الحى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر وقرارات الإزالة اللازمة، ثم تم البدء فى تنفيذ قرار الإزالة، وجار استكمال باقى الأعمال للانتهاء من إزالة المخالفة نهائياَ.





كما أزالت أجهزة حي دار السلام برئاسة اللواء جمال العربي، رئيس الحي بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، عقارين الأول على مساحة 300م2 عبارة عن بدروم وارضي وأربعة ادوار متكررة والثاني على مساحة 400 م2 مكون بدروم وارضي وأربعة ادوار متكررة بحي دار السلام خلف المحكمة الدستورية بأرض غانم.





وأكد اللواء جمال العربي، رئيس حي دار السلام، بأن العقارين تم إنشاؤهما على أرض زراعية يبلغ مساحتها 700 م2 وتم تقسيمها إلى قطعتين، وتم إنشاء العقارين في وقت واحد بالتوازي مع الأدوار، وتم تنفيذ الإزالة بعد إصدار قرار الإزالة من المحافظ، حيث إن المخالف كان يعقد العزم على الارتفاع بالمخالفة إلى 14 دورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل الأدوار المخالفة.



