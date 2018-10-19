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تعليم

فتح باب التسجيل بمركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدورات الخاصة بالمركز، وذلك تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. إسراء عبد السيد، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، ومديرة المركز.

وأكد المركز في بيان له، أن باب التسجيل مفتوح حتى موعد (١١\١١\٢٠١٨)، مشيرا إلى أن من يرغب في المشاركة بدورات المركز، عليه ملء استمارة التسجيل الإلكترونية على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/pl6zaIFMhRNr3ysM2

ومن المقرر أن ينشر مركز كونفوشيوس، الجدول الخاص بمواعيد الدورات التدريبية بعد الانتهاء من كافة إجراءات تسجيل المشاركين.
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