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منوعات

موقف إنساني.. سائق أتوبيس يحمل راكبا مسنا لإيصاله إلى المحطة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
أحمد شريف
أُشيد بسائق أتوبيس طيب القلب في شرق الصين؛ بعد حملِهِ راكبا كهولا على ظهره؛ لإيصاله إلى محطته التالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بعد رحلة طويلة بالأتوبيس؛ اصبحت قدم المسافر المسن مخدرة، ولا يستطيع الوقوف عليها داخل حافلة في هوايان بمقاطعة جيانجسو.

وأدرك سائق الأتوبيس لاحقا، حالة المسافر المسن؛ ليحمله على ظهره إلى محطة الأتوبيس التبادلية.

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