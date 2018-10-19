نور الدين: أطالب بقانون موحد للعنف ضد المرأة ولجان حماية بكل حي

قالت الدكتورة عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، والاستشاري بالأمم المتحدة، إن هناك العديد من الآليات الوطنية، والجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة في مصر من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، لكن كل يعمل في جزر منفصلة.



وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد": ننادى بقانون لمناهضة العنف ضد المرأة يحوي مادة تنص على "تشكيل لجنة لمناهضة العنف فى كل محافظة، ولجان حماية فرعية فى كل حى، وتعمل اللجان بإدارة واستراتيجية واحدة، مع تحديد الخطوات التى تتم للوقاية من العنف، ثم الحماية من العنف، ثم التدخلات لإنهاء العنف".



وأكدت أن أسباب العنف كثيرة، أهمها الموروث الثقافى الذكورى، والتنشئة والإعلام الذى يغيب دوره فى التوعية.