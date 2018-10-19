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أخبار العالم

أمريكا: روسيا والصين وإيران تحاول التدخل في انتخابات الكونجرس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
ذكرت أجهزة أمنية ومخابراتية أمريكية، اليوم الجمعة، أنها ما زالت قلقة من محاولات روسيا والصين وإيران وجماعات أجنبية للتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجرى الشهر المقبل، والانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي، إنه ليست هناك أدلة على أن أي جهة وصلت، بتدخلها، لدرجة منع التصويت أو تغيير النتائج.

وأضافت الأجهزة الأمنية، في بيان مشترك، أن بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تدير مراكز تصويت، أبلغت عن محاولات لاختراق شبكاتها، لكن مسؤولين تمكنوا من "منع الاختراق أو الإسراع بالحد من أثر تلك المحاولات".
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