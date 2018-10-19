توفيق عكاشة: بعض أفلام إسماعيل ياسين تدمر المجتمع.. فيديو

أكد الإعلامى توفيق عكاشة، أن حروب الجيل الخامس تعتمد على المخزون القادم من الخلف كالأفلام القديمة؛ موضحا أن "الفانوس السحري" للفنان الراحل إسماعيل ياسين، من أخطر الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية لتدمير الوجدان.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه "مصر اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن هذا الفيلم وضع فى خيال المشاهد أنه يمكن أن يجد كنزا، وأن القضية ليست في العمل، وكذلك خاتم سليمان الذي يهدف بشكل غير مباشر لـ"الكسل".



وأوضح عكاشة، أن الأخبار واحدة من أخطر مصادر الشائعات القاتلة، وذلك إذا كانت أخبارا مجهّلة، مثل ما تنتجه وتشير إليه قناة الجزيرة القطرية من "مصادر مطلعة" وغيرها.