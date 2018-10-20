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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة مستريح السنبلاوين لاستيلائه على 40 مليون جنيه

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
تستكمل محكمة جنح السنبلاوين اليوم، السبت، جلسات محاكمة المتهم بجمع والاستيلاء على أموال عدد من الأهالى بحجة تشغيلها مقابل فائدة شهرية، والمعروفة إعلاميا باسم "مستريح السنبلاوين".

يذكر بأنه ألقى ضباط مباحث مركز السنبلاوين، القبض على مستريح جديد نصب على عدد كبير من المواطنين بمبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون جنيه، بعد إيهامهم بالعمل فى تأجير سيارات وأتوبيسات إلى شركات بترول كبيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وقد تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود عدد من البلاغات من المواطنين ضد أحد الأشخاص يدعى "بيتر.ر" لقيامة بالاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بالعمل فى شركة بترول كبيرة، ويقوم بتأجير السيارات لها.

وكشفت البلاغات، أن إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهم ما يقرب من 25 مليون جنيه، وبعد إعداد كمين للمتهم بمحافظة الشرقية تم ضبطه، وعرضه على النيابة العامة، واعترف بجمع الأموال من المواطنين، كما اعترف بقيامه بتحويل مبلغ 18 مليون جنيه إلى دبى.

وبعد انتشار خبر إلقاء القبض على المتهم، ارتفعت أعداد البلاغات المقدمة من الضحايا ضده، وأشار مصدر أمنى أن المبالغ التى حصل عليه المتهم تتعدى 40 مليون جنيه.
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