قناوي: هدفنا عودة الإسماعيلي إلى مكانته.. وهذا سبب الانتصار

عبر أحمد قناوي، المدرب العام للإسماعيلي، عن سعادته بتحقيق فريقه للانتصار على بيراميدز، واستعادة مسيرة النتائج الإيجابية من جديد.



ونجح الدراويش فى إلحاق أول هزيمة بفريق بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد، اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الــ11 للدوري الممتاز.



وأضاف قناوى فى تصريحات عقب المباراة :”قدمنا مباراة مميزة، ونجحنا فى إيقاف كافة مفاتيح لعب فريق بيراميدز الذى يضم عناصر مميزة فى كل الخطوط”.



وتابع: ”السبب الرئيسى فى الانتصار هو دراسة الفريق المنافس جيدا واللعب على نقاط الضعف لديه، وبالتالي كانت الثلاث نقاط من نصيبنا”.



وواصل :”هدفنا هو عودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية بشكل تدريجي، من خلال اعادة ثقة المكسب للاعبين”.



وأتم حديثه :”أشكر كل الجماهير التي حرصت على مساندتنا فى المباراة، فكان لها مفعول السحر خلال لقاء اليوم”.