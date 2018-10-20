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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق في ورشة أحذية بمنطقة باب الشعرية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
اسلام مقلد
أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية برئاسة المستشار هيثم جمال، بانتداب خبراء من المعمل الجنائى، لفحص وأخذ عينات من حريق نشب داخل ورشة لتصنيع أحذية بدائرة القسم، لمعرفة أسباب الحريق، وما إذا كان وراءه شبهها جنائية من عدمه.

وتعود الواقعه الى تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق باحد ى ورش صناعة الأحذية بباب الشعرية.

وعلى الفور أمر تم التوجه إلى مكان الواقعه والدفع بـ4 سيارات من الحماية المدنية وخزان مياة استراتيجى ، و تمت السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات وبالفحص تبين ان النيران نشبت فى الورشة على مساحة 200 متر والتهمت جميع محتوياتها.
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