تعاون علمي بين تربية عين شمس والمنظمة العربية للثقافة والعلوم

استقبل د. ماجد ابو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، د. سعود هلال الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ وذلك لبحث أوجه التعاون العلمي والتدريبي، وتبادل الخبرات في المجال التربوي تحت شعار "صناعة التربية بديلا عن إدارتها".



حضر اللقاء د. حازم راشد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أسعد عبد الخالق وكيل الكلية للدراسات العليا، ود. مختار الكيال رئيس قسم علم النفس التربوي، ود. نهلة عبد القادر رئيس قسم التربية المقارنة، ود. شاكر فتحي منسق الزيارة، ود.عادل سلامة وكيل الكلية الأسبق.



وأهدى "ابو العينين"، درع الكلية للدكتور سعود الحربي، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ في ختام زيارته للكلية.

