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برلمان

نائب: تعديل قانون الإيجار مبني على القيمة العادلة بين المالك والمستأجر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب أحمد على، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بحصر الوحدات التابعة للإيجار القديم، وغير المستغلة، ثم التدخل التشريعي لإعادة تقنين أوضاعها، لاسيما فى ظل أزمة الإسكان التى يعانى منها الشباب.

وقال أحمد على لـ "صدى البلد" إن تعديل قانون الإيجار القديم، مبنى على فكرة القيمة العادلة، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، فليس من المعقول أن يكون إيجار شقة 2 جنيه مثلًا، مشيرًا إلى أن الدولة أيضًا طرف فى الإيجار القديم، فهناك بعض الوحدات المستأجرة من الحكومة بمبالغ ضئيلة.

وشدد عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، على ضرورة التدخل التشريعي وبحث السبل القانونية، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
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