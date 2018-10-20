البابا في مؤتمر شباب كنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية.. صور

ألقى البابا بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية محاضرة، أمس، في المؤتمر الذي تنظمه حاليًا خدمة الشباب بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بمنطقة مصطفى كامل، بالإسكندرية ببيت القديس سمعان الخراز، بوادي النطرون.



جاءت كلمة قداسة البابا بعنوان "أحبك يارب يا قوتي" وتحدث قداسته في النقاط التالية:

١. محبة الله

٢. الله صانع الخيرات

٣. الله ضابط الكل

حيث أكد على:

١. صدق الله في أبوته

٢. صدق الله في وعوده



وشارك في المؤتمر ما يقرب من خمسة آلاف وخمسمائة من شباب الإسكندرية.