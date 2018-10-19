نقيب البيطريين: الصراع داخل اتحاد المهن الطبية خايب.. صور

وصف الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، ما يشهده اتحاد نقابات المهن الطبية من صراع منذ يوم الاثنين 1 أكتوبر "بالخايب"، على حد قوله.



وأكد العامري، خلال الندوة التي نظمها "صدى البلد"، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمهنة الطب البيطري، أنه لا سلطة لأحد على اتحاد نقابات المهن الطبية أو النقابات، وأنه يرفض تماما سعي بعض أعضاء الاتحاد إثبات ذاتهم على الآخرين، مشددا على أن من يدير الاتحاد وفقا للقانون هو مجلسه فقط.



ولفت العامري، إلى أنهم في اتحاد نقابات المهن الطبية يعتبرون مهنة الطب البشري هي درة التاج، مؤكدا أنه يشرفه أن يكون رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيري، "فهو أستاذ جامعي مرموق وعميد طب قصر العيني سابقا وابن جامعة القاهرة ويمثل قيمة وقامة كبيرة".



وشدد العامري، على أن كل ما سبق لا يمنع من حدوث تعكير للأجواء أو وجود ضغوط ما من آن لآخر، مؤكدا أن الصراع القائم داخل اتحاد المهن الطبية سينتهي في جميع الأحوال وهذا أمر لا جدال فيه لأنه حال استمرار الصراع فإن البديل لن يكون جيدا، على حد قوله.