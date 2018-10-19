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توفيق عكاشة ينفعل على فريق الإعداد بسبب السندوتشات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على المعدين العاملين ببرنامجه "مصر اليوم"؛ على الهواء، بسبب انشغالهم بتناول الطعام وعدم الانتباه للشاشة.

وقال عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من البرنامج وبعد تأخر فريقه في الاستجابة لطلبه بعرض مخطط حروب الجيل الخامس له على شاشة العرض بالاستوديو، وانشغالهم في تناول الطعام خلف الكاميرات؛ "جننتوني.. الإعداد سايبني وماسك سندوتشين في الاستوديو، إنتم بتفطروا كام مرة في اليوم؟!".

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة عاد إلى الشاشات الأسبوع الماضي من خلال فضائية الحياة بعد غياب طويل.
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