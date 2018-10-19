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وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
توك شو
قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إن المكاتب التموينية في المحافظة تعمل بكامل طاقتها، رغم قلة الإمكانات البشرية.

وكشف كامل، خلال لقائه مع مراسل برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد، عن أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجه بسرعة زيادة معدل تسجيل بيانات المواطنين لإضافتها في البطاقات التموينية.

وأكد وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، أن البطاقات التموينية هي طوق النجاة من شهر لشهر للمواطنين، فمن خلالها يتم صرف الزيت والسكر والأرز.

وأضاف هشام كامل، أن الوزارة تعمل على تحسين جودة المنتج الذي يقدم للمواطن، مع منظومة العمل على صرف التموين من خلال انتظام الشبكة الإلكترونية.
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وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات

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