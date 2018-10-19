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فن

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:50 م
صدى البلد
محمد صبحى
افتتحت اللبنانية إليسا حفلها الغنائي المقام بمقر جامعة الدلتا في مدينة جمصة بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

حضرت إليسا بصحبة مدير أعمالها أمين ابي ياغي مرتدية ملابس كاجوال وصعدت علي خشبة المسرح مرتدية سواريه أسود مرددة أغنية "وحشتوني" وسط هتافات وصيحات الاستقبال الحار.

ومن المقرر أن تشهد فقرات الحفل المزيد من المفاجآت تليق باسم ملكة الإحساس فى أول ظهور فني لها بمصر عقب الوعكة الصحية التي تعافت منها.
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور
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