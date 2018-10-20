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حوادث

حبس 11 شخصا لتنقيبهم عن الآثار بمدينة الفسطاط

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
المتهمين
المتهمين
اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئيةن حبس 11 شخصا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار مهجور بمدينة الفسطاط.

وكان تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "رمضان م ر" 62 سنة، و" أشرف م ص" 51 سنة، كهربائي، و"محمد ف ع" 49 سنة، سمسار، و" منشاوي م م" 45 سنة، كهربائي، و"سعيد س ع" 22 سنة، عامل، و"مصطفي ص م" 28 سنة، عامل، و" محمد س م" عامل، و" سيد ع إ" 34 سنة، عامل، و"حمدي إ ح" 47 سنة، عامل، و"أحمد ش ع" 42 سنة، عامل، و" أحمد س م" 30 سنة، عامل، اثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل عقار مهجور "متهدم " بمدينة الفسطاط.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخله على حفره قطرها 1.5×1 متر بعمق 12 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن هيلتي حدادي، 2 مسمار هيلتي ، حجاري بيد خشبية ، حبل بلاستيك " سلبه " به خطاف حديدي ، قطعة سلك كهربائي طوله حوالي 15 متر ، 3 غلق " مقطف".

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت القرار السابق.
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