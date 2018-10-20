حبس 11 شخصا لتنقيبهم عن الآثار بمدينة الفسطاط

قررت نيابة مصر القديمة الجزئيةن حبس 11 شخصا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار مهجور بمدينة الفسطاط.
وكان تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "رمضان م ر" 62 سنة، و" أشرف م ص" 51 سنة، كهربائي، و"محمد ف ع" 49 سنة، سمسار، و" منشاوي م م" 45 سنة، كهربائي، و"سعيد س ع" 22 سنة، عامل، و"مصطفي ص م" 28 سنة، عامل، و" محمد س م" عامل، و" سيد ع إ" 34 سنة، عامل، و"حمدي إ ح" 47 سنة، عامل، و"أحمد ش ع" 42 سنة، عامل، و" أحمد س م" 30 سنة، عامل، اثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل عقار مهجور "متهدم " بمدينة الفسطاط.
ومن خلال الفحص تم العثور بداخله على حفره قطرها 1.5×1 متر بعمق 12 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن هيلتي حدادي، 2 مسمار هيلتي ، حجاري بيد خشبية ، حبل بلاستيك " سلبه " به خطاف حديدي ، قطعة سلك كهربائي طوله حوالي 15 متر ، 3 غلق " مقطف".
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت القرار السابق.
وكان تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "رمضان م ر" 62 سنة، و" أشرف م ص" 51 سنة، كهربائي، و"محمد ف ع" 49 سنة، سمسار، و" منشاوي م م" 45 سنة، كهربائي، و"سعيد س ع" 22 سنة، عامل، و"مصطفي ص م" 28 سنة، عامل، و" محمد س م" عامل، و" سيد ع إ" 34 سنة، عامل، و"حمدي إ ح" 47 سنة، عامل، و"أحمد ش ع" 42 سنة، عامل، و" أحمد س م" 30 سنة، عامل، اثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل عقار مهجور "متهدم " بمدينة الفسطاط.
ومن خلال الفحص تم العثور بداخله على حفره قطرها 1.5×1 متر بعمق 12 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن هيلتي حدادي، 2 مسمار هيلتي ، حجاري بيد خشبية ، حبل بلاستيك " سلبه " به خطاف حديدي ، قطعة سلك كهربائي طوله حوالي 15 متر ، 3 غلق " مقطف".
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت القرار السابق.