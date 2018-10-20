حبس عاطل لسرقته هاتف محمول من داخل سيارة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى السيارات بعد كسره لزجاجها بدائرة القسم.



وكان قد نجح رجال مباحث قسم مدينة نصر أول، فى ضبط المتهم " عبد النبى. م. س" 39 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 13411 لسنة 1997 السلام ثان "مخدرات"، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى السيارات بدائرة القسم.



تعود الواقعة لتلقى فسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من " أحمد عبد العظيم "، يفيد باكتشافه كسر زجاج السيارة رقم "ط ن"، 6739 ماركة هيونداي النترا فضي اللون حال تواجدها بجوار حديقة الطفل، وسرقه هاتف محمول ماركة نوكيا ، و4 فلاشات، وميدالية فضه.



وبإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها المتهم السالف ذكره، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت أحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.