طلب إحاطة بشأن صرف مستلزمات الإنتاج لمناطق سكنية

تقدم النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول صرف مستلزمات إنتاج لمنطقة المعمورة، التابعة لمحافظة الإسكندرية، على الرغم من تحولها لمنطقة سكنية.



وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه هذا الأمر لا يتوقف فقط على منطقة المعمورة، بل يمتد على مستوي الجمهورية، فهناك أراضً كثيرة يصرف لها مستلزمات إنتاج، من مواد كيماوية، وبذور، فى حين أنها لم تعد تزرع.



وطالب عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، بضرورة التدخل لوقف هذا المشكلة، التى تضر الملف الزراعي.