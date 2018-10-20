ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة بشأن صرف مستلزمات الإنتاج لمناطق سكنية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
النائب محمود شعلان
النائب محمود شعلان
عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول صرف مستلزمات إنتاج لمنطقة المعمورة، التابعة لمحافظة الإسكندرية، على الرغم من تحولها لمنطقة سكنية.

وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه هذا الأمر لا يتوقف فقط على منطقة المعمورة، بل يمتد على مستوي الجمهورية، فهناك أراضً كثيرة يصرف لها مستلزمات إنتاج، من مواد كيماوية، وبذور، فى حين أنها لم تعد تزرع.

وطالب عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، بضرورة التدخل لوقف هذا المشكلة، التى تضر الملف الزراعي.
loading...

ترشيحاتنا

زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

بعد 4 شهور.. ابن الخفير يعيد هيكلة الضرائب والحسابات الحكومية في المالية

حلا شيحة: لا شيء يهزم العائلة

لماذا يخشى نتنياهو من شن حرب شاملة على حماس في غزة.. بلومبيرج تكشف أولويات رئيس وزراء إسرائيل ولعبة القط والفأر مع الحركة الفلسطينية بحثا عن الهدوء.. وحادث أليم دفعه لتغيير سياسته

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا بالملك سلمان

وزير النقل: الانتهاء من الخط الثالث للمترو في 2022.. صور

أضرار استخدام الفحم لتبييض الأسنان

أمر ملكي بإعفاء قيادات استخباراتية سعودية على خلفية مقتل خاشقجي

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو

ترامب: السعودية قوة أساسية لتحقيق توازن في الشرق الأوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟