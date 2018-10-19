شاهد.. أول صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

بدأ حفل زفاف شيماء سيف على المنتج محمد كارتر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من أصدقائهما بالوسط الفني، والأهل والمقربين.



وخضعت شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لجلسة تصوير بمناسبة حفل الزفاف، ويستمر العروسان في الإحتفال بالزفاف مع الحضور.



يذكر أن احدث أعمال شيماء سيف كان مسلسل "بالحجم العائلى" مع الفنانين الكبيرين يحيى الفخرانى وميرفت أمين وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

