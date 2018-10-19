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رياضة

مدرب باوك يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى عمرو وردة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
نور عادل
وجه مدرب فريق باوك اليوناني، رازفان لوشيسكو، رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى المحترف الدولي المصري عمرو وردة، نجم الفريق؛ وذلك لعدم التزامه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني لنادي باوك إن عمرو وردة مرحب به في الفريق وسيستمر معهم طالما أنه ملتزم بالقواعد ويؤدي دوره بالشكل المطلوب منه.

وأضاف رازفان لوشيسكو أن أي لاعب بالفريق عليه الالتزام بالتعليمات، وكل من يخالف التعليمات سيتم استبعاده، ووردة بالوقت الحالي متواجد في الفريق.

وتابع: "يجب أن يكون هناك احترام للزملاء والفريق بالكامل، أنا لا أفكر في لاعب بعينه، لكني اهتمامي منصب على الفريق والانتصارات، يجب أن يكون هناك توازن دائما، لا نفكر في لاعب بعينه، ولا نخلق الكثير من القصص".

وأضاف: "كل عنصر يجب أن يخدم الفريق، ويوم السبت سأختار قائمة المباراة المقبلة، فلسفتنا دائما هي اللعب من أجل الفوز في كل مباراة."
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