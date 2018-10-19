مصطفى بكري: قناة الجزيرة تواصل الحملة الممنهجة على السعودية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قناة الجزيرة القطرية خصصت برنامجا ناقشت فيه ما أسمته ترتيب البيت السعودي من الداخل في مرحلة ما بعد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.



وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أنه خلال البرنامج تمت استضافة عدد من الخبراء والمختصين ليقول كل شخص رأيه في تلك المسألة ويرشح البديل المطروح لتولي هذا المنصب.



وتساءل بكري، هل شاهد أحد وقاحة أكثر من ذلك أو خروج عن المواثيق والأعراف بعد بث البرنامج السابق لقناة الجزيرة التي تناست أن تقوم بتقسم المملكة العربية السعودية إلى دويلات طائفة وعراقية بتعلميات مباشرة من أمير قطر الأمير تميم، في تدخل سافر في شئون المملكة.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، متهكما، أن تميم، من الواضح أنه تولى منصب المندوب السامي، الذي يأمر فيطاع أو كأنه أصبح صاحب قرار الحل والعقد على أرض المملكة، مؤكدا أن ما يحدث لا يمكن القبول به بأي حاول من الأحوال.