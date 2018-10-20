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حوادث

حبس خادمة سرقت أموالا من شقة مخدومها بمدينة نصر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة 15 ألف ريال سعودى و10 آلاف جنيه من شقة مخدومها بدائرة القسم.

ألقى رجال مباحث قسم مدينة نصر أول، القبض على المتهمة " شيماء. س.ع" بتهمة سرقة مبلغ 15 ألف ريال سعودى، و10 آلاف جنيه من شقة سكنية.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغ من "عبد الحكيم علي" 42 " سنة موظف، يفيد باكتشاف سرقة "مبلغ مالى 15 ألف ريـال سعودى، 10 ألاف جنيه ، هاتف محمول ، بعض المتعلقات الشخصية"، و اتهم الخادمة طرفه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة المذكورة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها أسفرت إحداها عن ضبطها، بمواجهتها بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشاد المتهمة بمسكنها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ 8 آلاف ريـال سعودى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، بسؤال المجنى عليه تعرف علي المتهمة واتهمها بالسرقة.
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