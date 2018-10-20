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محافظات

اليوم.. انطلاق مهرجان الطهاة العرب بجنوب سيناء

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
اليوم ..انطلاق مهرجان
اليوم ..انطلاق مهرجان الطهاه العرب بجنوب سيناء
أيمن محمد
ينطلق مساء اليوم السبت مهرجان الطهاة العرب، في أحد منتجعات رأس سدر وتقدمه الإعلامية رشا أنور.

ومن المقرر أن يُحيي الحفل، مجدي سعد، والفنانة سهام عمر.

ويبدأ المهرجان دورته الأولى، برعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء ونقابة السياحيين بمصر، ويستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك في هذه الدورة، 10 دول عربية هي "المغرب والجزائر وسوريا والأردن والسعودية ولبنان وتونس وفلسطين وليبيا، بالإضافة إلى مصر، الدولة المضيفة.

كما يحضر حفل افتتاح المهرجان، لفيف من الشخصيات العامة والفنانين والصحفيين ووسائل الإعلام.
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