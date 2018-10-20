كريم العمدة يوضح حتمية التعاون مع روسيا في ظل امكانياتها الاقتصادية

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمر في غاية الأهمية الأقتصادية والسياسية، مؤكدا أن روسيا تمثل الاقتصاد رقم 11 عالميا، ويصل إلي تريليون و600 مليار دولار.



وأوضح العمدة خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن روسيا تصدر سنويا بقيمة 360 مليار وتستورد ب 260 مليار دولار، لديها فائض تجاري يصل إلي 100 مليار دولار سنويا يواجه تصدير الاستثمارات والجزء الأكبر للاحتياطي النقدي، مضيفا أن روسيا تعد سادس أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، الصين، سويسرا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار الأستاذ السياسي، إلي أن مصر بدأت في استعادة دورها الفعال وريادتها في المنطقة، ما يمثل احتياج كبير لروسيا للتطور المصالح السياسية المشتركة.