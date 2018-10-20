ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كريم العمدة يوضح حتمية التعاون مع روسيا في ظل امكانياتها الاقتصادية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمر في غاية الأهمية الأقتصادية والسياسية، مؤكدا أن روسيا تمثل الاقتصاد رقم 11 عالميا، ويصل إلي تريليون و600 مليار دولار.

وأوضح العمدة خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن روسيا تصدر سنويا بقيمة 360 مليار وتستورد ب 260 مليار دولار، لديها فائض تجاري يصل إلي 100 مليار دولار سنويا يواجه تصدير الاستثمارات والجزء الأكبر للاحتياطي النقدي، مضيفا أن روسيا تعد سادس أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، الصين، سويسرا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الأستاذ السياسي، إلي أن مصر بدأت في استعادة دورها الفعال وريادتها في المنطقة، ما يمثل احتياج كبير لروسيا للتطور المصالح السياسية المشتركة.
loading...

ترشيحاتنا

السعودية: سنحاسب جميع المتورطين في مقتل خاشقجي

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

عصام عبدالفتاح يوضح حقيقة إيقاف حكم مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

الخارجية السعودية: أوامر الملك سلمان في قضية خاشقجي ترسيخا للعدل

منذ متى بدأت علاقة دينا الشربيني بـ عمرو دياب

هل يشعر الميت بالأحياء من حوله.. فيديو

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

رئيس صناعة النواب: منح إيطاليا جائزة العطاء لأبو العينين بمثابة فوز لرجال الصناعة المصريين

تفاصيل أوامر خادم الحرمين الشرفين بشأن وفاة خاشقجي

السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو
فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟