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ديني

علي جمعة: للخاطب حق استرداد الشبكة حتى لو كان الفسخ من جهته

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من شاب يسأل " هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي".

أجاب جمعة، أن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
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