مستقبل وطن: نعمل وفقا لأجندة لصالح المواطن

قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الكل سيرى رؤية مختلفة جدًا في إدارة الجلسات بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "الأجندة التي نعمل عليها لصالح المواطن المصري".



وأكمل "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "سعيد حساسين" مقدم برنامج "إنفراد" والمذاع عبر قناة "الرافدين": "إرضاء المواطن يسعدنا، ورضاه هو غايتنا، ويجب أن يشعر المواطن دائمًا أننا بجانبه دائمًا".



وتابع عضو مجلس النواب،: "نحاول أن نمد يد العون للمواطنين، ونكون مع المواطن يدا بيد؛ لإعانته في الظروف الاقتصادية الحالية لتجاوز كل الأزمات".