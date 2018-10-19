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توك شو

مستقبل وطن: نعمل وفقا لأجندة لصالح المواطن

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:12 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
توك شو
قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الكل سيرى رؤية مختلفة جدًا في إدارة الجلسات بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "الأجندة التي نعمل عليها لصالح المواطن المصري".

وأكمل "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "سعيد حساسين" مقدم برنامج "إنفراد" والمذاع عبر قناة "الرافدين": "إرضاء المواطن يسعدنا، ورضاه هو غايتنا، ويجب أن يشعر المواطن دائمًا أننا بجانبه دائمًا".

وتابع عضو مجلس النواب،: "نحاول أن نمد يد العون للمواطنين، ونكون مع المواطن يدا بيد؛ لإعانته في الظروف الاقتصادية الحالية لتجاوز كل الأزمات".
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