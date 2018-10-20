اليوم.. افتتاح نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

تنطلق اليوم، فعاليات نادي السينما المستقلة بالإسكندرية التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.



ويعرض في السادسة من مساء اليوم، الفيلم الروائى الطويل "مستكه وريحان" للمخرجة دينا عبد السلام، بمركز الحرية والإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور صناع الفيلم يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر، حيث ستكون الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين لحضور عروض نادي السينما المستقلة.