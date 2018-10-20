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اقتصاد

الصناعة: مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية للمنطقة مبكرا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
نصار
نصار
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر لديها فرص استثمارية متميزة بكل القطاعات الصناعية المختلفة، بعد تجاوز اقتصادنا مبكرا للأزمات المالية و الاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات السابقة.

وأضاف " نصار" في تصريحات له ، أن الوزارة تعمل على وضع مصر كمحور تصديري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح " نصار" أن الفترة المقبلة سيتم تفعيل التوجهات التسويقية لمكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .
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