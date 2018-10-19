ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
أحمد شريف
تزوجت شابة امريكية من والد صديقتها المقربة الذي يكبرها بـ 25 عاما.

وفقا لصحيفة "ميرور"، تعتقد تايلور 27 عاما  وكيرن ليمان 54 عاما، أن أوجه الشبه تجمع بينهما فى الاهتمامات، بعد اكتشافهم حبهما المشترك للموسيقى ، والسفر ، وحفلات المرح ، سرعان ما انتقل الزوجان معا وأصبحا متزوجين منذ أكثر من عام.

بدأ الزوجان من فينيكس ، أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، يتقابلان في بار قبل خمس سنوات ، لكنهما لم يتوقعا أن تتحول مقابلتهم المتكررة إلى زواج.

التقت تايلور بنصفها الآخر من خلال صديقتها المقربة أماندا (30 عاما) ، وهي ابنة زوجها الحالي كيرن - وعلى الرغم من وجود مشاكل كبيرة بينها وبين صاحبتها، فإن الثلاثة أصبحوا يتقربون من جديد.
فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور
فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور
فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور
فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

رئيس صناعة النواب: منح إيطاليا جائزة العطاء لأبو العينين بمثابة فوز لرجال الصناعة المصريين

قناة أمريكية: إدارة ترامب تدرك مخاطر معاقبتها للسعودية بسبب جمال خاشقجي .. واشنطن مهددة بقطيعة عربية .. وفشل خطتها لعزل إيران .. وروسيا ستكون البديل

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

المعجبة الأسترالية عن عناق الأمير هاري: فرصة نادرة وانتهزتها.. فيديو

أمن الإسماعيلية يكشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح

بعد 4 شهور.. ابن الخفير يعيد هيكلة الضرائب والحسابات الحكومية في المالية

زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

نائب: تعديل قانون الإيجار مبني على القيمة العادلة بين المالك والمستأجر

زكريا ناصف: اتحاد الكرة يواجه أزمة كبيرة قبل الانتخابات التكميلية

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

حبس شاب فصل شفاه حبيبته السابقة عن وجهها بعد رفضها عودته.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو
فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته
وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟