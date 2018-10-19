فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور

تزوجت شابة امريكية من والد صديقتها المقربة الذي يكبرها بـ 25 عاما.



وفقا لصحيفة "ميرور"، تعتقد تايلور 27 عاما وكيرن ليمان 54 عاما، أن أوجه الشبه تجمع بينهما فى الاهتمامات، بعد اكتشافهم حبهما المشترك للموسيقى ، والسفر ، وحفلات المرح ، سرعان ما انتقل الزوجان معا وأصبحا متزوجين منذ أكثر من عام.



بدأ الزوجان من فينيكس ، أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، يتقابلان في بار قبل خمس سنوات ، لكنهما لم يتوقعا أن تتحول مقابلتهم المتكررة إلى زواج.



التقت تايلور بنصفها الآخر من خلال صديقتها المقربة أماندا (30 عاما) ، وهي ابنة زوجها الحالي كيرن - وعلى الرغم من وجود مشاكل كبيرة بينها وبين صاحبتها، فإن الثلاثة أصبحوا يتقربون من جديد.