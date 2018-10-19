فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

حل فريق جامعة المنصورة الذي اكتشف ديناصور الواحات الداخلة المعروف في الأوساط العلمية بـ "منصوراصورس" ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي.



وقالت د.سناء السيد، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة، إن هناك دعوة قدمت لقائد الفريق د. هشام سلام لإلقاء محاضرة في جامعة الوادي الجديد، ولهذه المناسبة اصطحب القائد أعضاء الفريق إلى الواحات الداخلة، قائلًا إن هذه الأراضي هي أراضي حقبة الديناصورات، وعند استخدام خرائط "جوجل" وجدنا طريقًا ممهدًا حتى الطبقة الصخرية التي نعمل عليها.



وتابعت: "وهو الأمر الذي دفعنا للمكوث فترة أطول في الموقع، وحاولنا نميز العظام من الصخور، في أرض الواحات، خاصة مع معرفة أنها أرض لزواحف بحرية وتماسيح وديناصورات".



"كانت المشكلة جنبنا محجر، وبتوع المحجر بعتولنا لودر"، هكذا تصف سناء، ود.هشام سلام الخطر الذي واجه الفريق عند الاكتشاف، وهو ما حاولوا معه التمويه وترك الموقع، حتى لا يتسبب اللودر في طمس معالم الاكتشاف.



ويقول د.هشام سلام، الأستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة، إن الديناصور من آكلي العشب، ويزن حوالي 5.5 طن، فيما يبلغ طوله من الأنف إلى فقرات الذيل حوالي 10 أمتار، وارتفاعه يصل إلى 5 أمتار، وظهره مماثل لظهر فيل إفريقي.



وعن وقت حياة هذا الديناصور يقول سلام إنه موجود منذ 70 مليونا إلى 80 مليون سنة، وهي الأرقام التي يصفها بأنها ليست عشوائية بل حقيقية.

