ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:23 م
فريق جامعة المنصورة
فريق جامعة المنصورة
حمزة شعيب
حل فريق جامعة المنصورة الذي اكتشف ديناصور الواحات الداخلة المعروف في الأوساط العلمية بـ "منصوراصورس" ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي.

وقالت د.سناء السيد، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة، إن هناك دعوة قدمت لقائد الفريق د. هشام سلام لإلقاء محاضرة في جامعة الوادي الجديد، ولهذه المناسبة اصطحب القائد أعضاء الفريق إلى الواحات الداخلة، قائلًا إن هذه الأراضي هي أراضي حقبة الديناصورات، وعند استخدام خرائط "جوجل" وجدنا طريقًا ممهدًا حتى الطبقة الصخرية التي نعمل عليها.

وتابعت: "وهو الأمر الذي دفعنا للمكوث فترة أطول في الموقع، وحاولنا نميز العظام من الصخور، في أرض الواحات، خاصة مع معرفة أنها أرض لزواحف بحرية وتماسيح وديناصورات".

"كانت المشكلة جنبنا محجر، وبتوع المحجر بعتولنا لودر"، هكذا تصف سناء، ود.هشام سلام الخطر الذي واجه الفريق عند الاكتشاف، وهو ما حاولوا معه التمويه وترك الموقع، حتى لا يتسبب اللودر في طمس معالم الاكتشاف.

ويقول د.هشام سلام، الأستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة، إن الديناصور من آكلي العشب، ويزن حوالي 5.5 طن، فيما يبلغ طوله من الأنف إلى فقرات الذيل حوالي 10 أمتار، وارتفاعه يصل إلى 5 أمتار، وظهره مماثل لظهر فيل إفريقي.

وعن وقت حياة هذا الديناصور يقول سلام إنه موجود منذ 70 مليونا إلى 80 مليون سنة، وهي الأرقام التي يصفها بأنها ليست عشوائية بل حقيقية.
loading...

ترشيحاتنا

زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

ترامب يكشف حقيقة استماع وزير خارجيته تسجيلات صوتية خاصة بخاشقجي

20 صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

شركة روسية تكشف عن مفاوضات مع مصر لتطوير حقل مليحة النفطي

قناة أمريكية: إدارة ترامب تدرك مخاطر معاقبتها للسعودية بسبب جمال خاشقجي .. واشنطن مهددة بقطيعة عربية .. وفشل خطتها لعزل إيران .. وروسيا ستكون البديل

عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو

نائب: تعديل قانون الإيجار مبني على القيمة العادلة بين المالك والمستأجر

مواطن يتهم زوجته بختان ابنتيه.. ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليها

مراحل تصنيع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في سيماف.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو
فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته
وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات
مصطفى بكري: قناة الجزيرة تواصل الحملة الممنهجة على السعودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟