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رياضة

شباب الأهلي يواجه الداخلية في بطولة الجمهورية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعود منافسات مسابقة دوري الجمهورية للشباب لكرة القدم اليوم بعد توقفها لمدة أسبوعين، حيث يلتقي فريق الشباب بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» مع مضيفه الداخلية، في المباراة التي تجمعهما على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، ضمن الجولة السادسة من الموسم الحالي.

وكانت البطولة توقفت لمدة أسبوعين بسبب معسكر المنتخب الوطني، الذي شهد الفوز على سوازيلاند ذهابا وإيابا ٤ – ١ و ٢ – صفر، وحجزه بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ بالكاميرون، وكذلك معسكر المنتخب الأولمبي في الإمارات، الذي شهد مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، بينما فاز الفراعنة في الثانية ١ – صفر.

ويدخل الأهلي مباراة الداخلية وهو يحتل المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد ١٣ نقطة، بعدما فاز على الإسماعيلي٥ – ١ ، ثم على المصري ٣ – ١، وعلى وادي دجلة ٦ – ١، وتعادل سلبيا مع حرس الحدود، قبل أن يفوز على الإنتاج ٤ – ١، مسجلا ١٨ هدفا، بينما تلقت شباكه ٤ أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧ عادل عبد الرحمن مديرا فنيا، وكرم مرسي مدربا عاما، وياسر رجب مدربا مساعدا، وإبراهيم عبد العزيز حراس المرمى، أحمد عيد مديرا إداريا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب التأهيل البدني
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