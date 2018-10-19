زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

اكد زكريا ناصف، لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، ان جماهير النادي الاهلي ترغب في التواجد في استاد مختار التتش لتوديع اللاعبين قبل السفر الي الجزائر لمواجهة وفاق سطيف.



وقال زكريا ناصف خلال برنامجه "الماتش" عبر فضائية صدى البلد ان قرار دخول الجماهير الي استاد مختار التتش لدعم لاعبي الاهلي قرار ليس سهلا على الاطلاق.



واضاف:" ادارة النادي الاهلي عليها ان تخاطب الجهات الامنية المختصة، قبل فتح ابوابها للجماهير، تخوفًا من انفلات قلة مندسة داخل الجماهير، والازدحام في منطقة الجزيرة الحيوية".