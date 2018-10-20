نيفين جامع: تعليمات بتقديم الدعم للشباب لتشجيع ريادة الأعمال

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك اهتماما لدي الجهاز بالشباب وتشجيع ريادة الأعمال والاستفادة من المبادرات التي يتم إطلاقها بغرض توفير المزيد من فرص العمل لهم.





وأضافت " جامع" في تصريحات صحفية، أن كافة الفروع الخاصة بالجهاز علي مستوي الجمهورية لديها تعليمات بالرد علي استفسارات الشباب المتقدمين لهم للحصول علي دراسات جدوي المشروعات و الدعم الفني لهم و التمويل، بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة للدولة .



