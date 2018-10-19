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رياضة

زكريا ناصف يكشف عن السبب الرئيسي لفوز الاسماعيلي على بيراميدز

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
نور عادل
اكد زكريا ناصف، لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، ان الجماهير هي كلمة السر في فوز الاسماعيلي على منافسه بيراميدز بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة.

وقال زكريا ناصف في برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد ان الجماهير اليوم اشعلت حماس اللاعبين منذ انطلاق المباراة وحتى نهايتها.

واضاف: "تواجد الجماهير في الاستاد اليوم اكبر دليل على ان الكرة لا تصلح في ظل غياب الجماهير لان الجماهير هي التي تمنح الحماس والحياة الي لاعبيها في الملاعب.

وحقق فريق الاسماعيلي الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد باستاد الاسماعيليه في اطار الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز.
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