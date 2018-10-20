قطار المحاكم ينطلق.. الحكم على رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بتهمة الرشوة.. محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس

الحكم على رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بتهمة الرشوة

الحكم فى اعادة محاكمة 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية

محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس

استكمال محاكمة مستريح السنبلاوين لاستيلائه على 40 مليون جنيه





تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة، على رأسها الحكم فى إعادة محاكمة محاكمة رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر لتلقيه رشوةن وكذلك الحكم على المتهمين فى خلية طنطا الإرهابية، وغيرها من المحاكمات الأخرى.





تصدر محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم السبت، الحكم فى إعادة محاكمة رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر لتلقيه رشوة.





كانت محكمة النقض ألغت حكما حبس المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه 300 ألف وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، وذلك لاتهامه بطلب وأخذ رشاوى مالية مقابل استلام الإنشاءات وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.





وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسطة المتهم السابع، مبلغا وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014.





وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (المهندسون التنفيذيون بالجهاز) طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف جنيه لكل منهم، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة، كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.





وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، وبعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد، الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.





كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.





وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.





وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم جرائم اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





وتستكمل محكمة جنح السنبلاوين اليوم، السبت، جلسات محاكمة المتهم بجمع والاستيلاء على أموال عدد من الأهالى بحجة تشغيلها مقابل فائدة شهرية، والمعروفة إعلاميا باسم "مستريح السنبلاوين".





يذكر بأنه ألقى ضباط مباحث مركز السنبلاوين، القبض على مستريح جديد نصب على عدد كبير من المواطنين بمبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون جنيه، بعد إيهامهم بالعمل فى تأجير سيارات وأتوبيسات إلى شركات بترول كبيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.





وقد تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود عدد من البلاغات من المواطنين ضد أحد الأشخاص يدعى "بيتر.ر" لقيامة بالاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بالعمل فى شركة بترول كبيرة، ويقوم بتأجير السيارات لها.





وكشفت البلاغات، أن إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهم ما يقرب من 25 مليون جنيه، وبعد إعداد كمين للمتهم بمحافظة الشرقية تم ضبطه، وعرضه على النيابة العامة، واعترف بجمع الأموال من المواطنين، كما اعترف بقيامه بتحويل مبلغ 18 مليون جنيه إلى دبى.



