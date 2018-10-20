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محافظات

21 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عمارات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
المهندس أحمد حسين،
المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أنه جارى الانتهاء من الأعمال النهائية بعمارات الاولى بالرعاية بحي السبط والبالغ عددها 3 عمارات بواقع 72 وحدة سكنيه وبتكلفه 21 مليون جنيه.

وأشار "حسين" الى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجه بضرورة توسعه الوحدات السكنية ( غرفه + صالة )، وذلك بضم كل وحديتين متجاورتين لبعضهما بهدف استيعاب الاسر الاكثر كثافة.

من جانب اخر أعلن مركز الداخلة بأنه يجرى استمرار تلقى طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بقرض إسكان الأوقاف بمدينة موط للوحدات المتبقية التي لم يتم توزيعها حتى الآن واستلام المستندات المطلوبة للجنة المشكلة لتلقى الطلبات بمركز الداخلة لمدة أسبوع من تاريخه.
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