زكريا ناصف: وليد سليمان يستحق التواجد بمنتخب مصر

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نجم الفريق الأحمر وليد سليمان، يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



وقال ناصف، خلال برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن وليد سليمان قدم طفرة نوعية ومستوى متميز خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في مطالبة الجماهير لانضمام وليد سليمان إلى منتخب مصر.



وأضاف: "وليد سليمان تحامل على نفسه وقرر أن يعالج بحقن مسكنة؛ من أجل الاستعداد لمباراة وفاق سطيف المقبلة للنادي الأهلي".



يشار إلي أن النادي الأهلي من المقرر أن يواجه منافسه فريق وفاق سطيف يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري في إطار منافسات إياب نصف دوري أبطال أفريقيا.