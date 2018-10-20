لجنة لتركيب عدادات الطاقة الشمسية بمركز بلاط بالوادي الجديد

قال المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد إنه سيتم إيفاد لجنة من الإنتاج الحربى وقطاع كهرباء الوادى الجديد وذلك يوم الاثنين القادم للبدء فى تركيب العدادات الخاص بوحدات الطاقة الشمسية والتى شملت الوحدات المحلية بكلا من "مقر مركز بلاط – البشندى – تنيده – ذخيرة – مرزوق – عين عيش".



وأضاف "عباس"، فى بيان أمس، أن تكلفة تنفيذ مشروعات محطات الطاقة الشمسية في مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط والقرى التابعة له بالإضافة لتركيب العدادات بتكلفة إجمالية بلغت 3.1 مليون جنيه وذلك بهدف توفير النفقات وتوفير عايد مادي نتيجة بيع الفائض من التيار الكهربائي من المحطات إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.

