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الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:09 ص
الفنان محمد نور
الفنان محمد نور
حمزة شعيب
قال محمد نور خلال استضافته، اليوم الجمعة، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة سي بي سي cbc، إنه تعرض لعدد من المواقف المحرجة خلال مشواره الفني.

وأضاف محمد نور أن أحد المواقف هو اضطراره للغناء باللغة الهندية، في إحدى حفلاته بمدينة دبي، حين اكتشف أن معظم جمهوره من الهند، وهو ما دفعه لتسجيل أغنية باللغة الهندية وكتابة كلماتها بحروف عربية، في ظل عدم معرفته بالهندية.

أما الموقف الثاني، فكان طرده من منزل أحد أصدقائه بعدما عزموا على تكوين فرقة للعزف، فتدربوا في منزل صديقهم وكانت والدته نائمة، حتى استيقظت فجأة وطردتهم لتكرارهم اسم المطربة "سهام"، وهو ما أيقظها.

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