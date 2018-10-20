نائب: الفلاح فى ظروف صعبة وعلى الحكومة مساندته

طالب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد مزارعي الأرز، بسبب عدم الالتزام بالنسبة المحددة لزراعته.



وقال "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": " إن أى إجراء سلبي ضد الفلاح، بسبب زراعة الأرز، سيعود بالسلب على الدولة، لاسيما وأن الفلاح يمر بظروف صعبة للغاية، تلزم الحكومة بالوقوف إلى جانبه، وليس العكس.



كانت قد أصدر البرلمان، خلال الفصل التشريعي السابق، قانون يحدد نسبة مساحة زراعة محصول الأرز، والتى أدت غلى تقليص المساحة إلى النصف.