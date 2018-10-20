أهلي 2005 يواجه مركز شباب زينهم في مهرجان البراعم اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد ٢٠٠٥ اليوم مع فريق مركز شباب زينهم، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الثانية من مهرجان البراعم لكرة القدم، لأندية منطقة القاهرة.



وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في الأسبوع الماضي أمام فريق التنمية سبورت، ضمن الجولة الأولى، ولكن تم إلغاء المباراة، بعد انسحاب التنمية سبورت من البطولة قبل بدايتها.



وتتكون بطولة منطقة القاهرة للبراعم مواليد ٢٠٠٠٥من ٢٠ فريقا، مقسمين على مجموعتين، تضم كل منهما ١٠ فرق، علما بأن مباريات البطولة تقام بمشاركة ١١ لاعبا، ولكن تقلصت مجموعة الأهلي لـ ٩ فرق، بعد انسحاب التنمية سبورت، لتكون هناك مجموعة تضم ١٠ فرق وأخرى تضم ٩ فرق، على أن يصعد الأربعة الأوائل من كل مجموعة (٨ فرق)، وتقام بينهم بطولة دوري من دور واحد، على ملاعب محايدة.



ويقع الأهلي في المجموعة الأولى، مع فرق السكة الحديد والشبان المسلمين والداخلية والشمس وطلائع الجيش والدرب الأحمر والاتصالات ومركز شباب زينهم.



يذكر أن قطاع البراعم في الأهلي يشرف عليه جمال السيد وتامر حفني مساعدا رئيس الجهاز الكابتن فتحي مبروك .