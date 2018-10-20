ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلي 2005 يواجه مركز شباب زينهم في مهرجان البراعم اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد ٢٠٠٥ اليوم مع فريق مركز شباب زينهم، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الثانية من مهرجان البراعم لكرة القدم، لأندية منطقة القاهرة.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في الأسبوع الماضي أمام فريق التنمية سبورت، ضمن الجولة الأولى، ولكن تم إلغاء المباراة، بعد انسحاب التنمية سبورت من البطولة قبل بدايتها.

وتتكون بطولة منطقة القاهرة للبراعم مواليد ٢٠٠٠٥من ٢٠ فريقا، مقسمين على مجموعتين، تضم كل منهما ١٠ فرق، علما بأن مباريات البطولة تقام بمشاركة ١١ لاعبا، ولكن تقلصت مجموعة الأهلي لـ ٩ فرق، بعد انسحاب التنمية سبورت، لتكون هناك مجموعة تضم ١٠ فرق وأخرى تضم ٩ فرق، على أن يصعد الأربعة الأوائل من كل مجموعة (٨ فرق)، وتقام بينهم بطولة دوري من دور واحد، على ملاعب محايدة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى، مع فرق السكة الحديد والشبان المسلمين والداخلية والشمس وطلائع الجيش والدرب الأحمر والاتصالات ومركز شباب زينهم.

يذكر أن قطاع البراعم في الأهلي يشرف عليه جمال السيد وتامر حفني مساعدا رئيس الجهاز الكابتن فتحي مبروك .
loading...

ترشيحاتنا

قطار المحاكم ينطلق.. الحكم على رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بتهمة الرشوة.. محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس

حبس 11 شخصا لتنقيبهم عن الآثار بمدينة الفسطاط

النيابة العامة السعودية تعلن رسميا وفاة خاشقجي والتحقيق مع 18 شخصًا

مصدر سعودي: قتلة خاشقجي حاولوا التكتم على جريمتهم

محمد رشاد يدخل القفص الذهبي اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة مستريح السنبلاوين لاستيلائه على 40 مليون جنيه

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

حكم التبرع بالدم وثوابه

بعد 24 ساعة من إنشائها.. غرفة شكاوى اتحاد العمال تتلقى 5 آلاف شكوى.. الأمين العام: تساعد على تقديم حلول فورية للعمال.. وخبراء ومحامون لسرعة البت في المشاكل قضائيا

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

السعودية: سنحاسب جميع المتورطين في مقتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟